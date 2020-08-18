موعد مباراة بايرن ميونيخ وليون الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:05 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره نادي ليون الفرنسي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسابعة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة يبن الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ الألماني قد صعد لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة الاسباني بنتيجة 8 / 2 بينما تأهل نادى ليون الفرنسي بعد تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي.

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