قاعدة عسكرية في البحر.. اتفاق ثلاثي جديد بين تركيا وقطر والوفاق

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:53 ص
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
الفجر
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كشفت قناة العربية، عن تفاصيل اتفاق بين كل من تركيا وقطر، وحكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، بدعم من أنقرة.

وأشارت، إلى أن الاتفاق التركي القطري مع "الوفاق" يقضي بتحويل ميناء مصراتة قاعدة بحرية لتركيا في البحر المتوسط.

ولفتت إلى أنه سيتم إنشاء تنسيق عسكري ثلاثي مقره مدينة مصراتة، على أن تقوم الدوحة بتمويل مراكز ومقرات التدريب لمقاتلي الوفاق.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، عن رفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخوض حربًا خاسرة في ليبيا.

وقال عقيلة صالح: "اقترحنا أن تكون سرت مقرًّا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات، ونتحفظ على وجود الميليشيات في المواقع النفطية، ونرفض حصولها على عوائد النفط أيضًا".

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، أن تركيا تعرف أنها تخوض حربًا خاسرة في ليبيا، كما أنها عاجزة عن دخول مدينة سرت، ونرفض أي وجود لتركيا في المعادلة السياسية الليبية.

وتابع عقيلة صالح تصريحاته قائلًا: "الوفاق لم تنفذ أي بند في اتفاق الصخيرات، ونحن لا نعترف بحكومة الوفاق ونرفض التفاوض معها.. هناك اهتمام أمريكي بوقف النار في ليبيا، ولا أحد يريد الحرب في ليبيا".

هذا وكان قد التقى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أول أمس الأحد، بالعاصمة المصرية القاهرة.

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ليبيا تركيا وقطر بوابة الفجر الفجر اتفاق قطري تركي

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