موعد مباراة الزمالك ونادي مصر في الدوري المصري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا قاتلًا وهامًا بهدف نظيف، في الجولة الماضية على نادي مصر المقاصة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

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