بايرن ميونيخ يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة ليون

شارك الفرنسي بنيامين بافار في جزء من الحصة التدريبية لنادي بايرن ميونخ الألماني في لشبونة بعد تعافيه من إصابة في القدم.





وجاءت مشاركة بافار في التدريبات قبل يومين من مواجهة بايرن أمام أولمبيك ليون الفرنسي في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.





ولم يشارك بافار في الفوز الساحق لبايرن على برشلونة الإسباني 8 /2 في دور الثمانية للبطولة القارية.





ومن غير المتوقع أن يلحق الظهير الأيمن بافار بالمواجهة أمام ليون.





ولكن بافار قد يلحق بالمباراة النهائية من دوري الابطال في لشبونة يوم الأحد المقبل إذا تمكن بايرن من عبور عقبة ليون في المربع الذهبي.





وشارك جوشوا كيميتش في مركز الظهير الأيمن خلال فترة غياب بافار.



