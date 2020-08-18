أشرف عبد الباقي: أحضر لفكرة مسلسل "سيت كوم" جديدة

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه يحضر لفكرة مسلسل "ست كوم" مختلفة عن "راجل وست وستات" الذي قدمه قبل عدة سنوات ولاقى نجاحا صخمًا.





وأشار في تصريحات إعلامية، إلى أن الفكرة لا تزال في مرحلة الاكتمال قبل الشروع فى تنفيذها.





وأوضح أشرف عبد الباقي، أنه لا يعرف حتى الآن متى ستخرج الفكرة للنور .





يشار إلى أن اشرف عبد الباقي يقدم حالياً مسرحية "صباحية مباركة" ويشاركه فيها علي ربيع، أحمد سلطان سليمان، حسام داغر، أوس أوس، وآخرون من شباب ورشة الفنان أشرف عبد الباقي.