أشرف عبد الباقي: أحضر لفكرة مسلسل "سيت كوم" جديدة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه يحضر لفكرة مسلسل "ست كوم" مختلفة عن "راجل وست وستات" الذي قدمه قبل عدة سنوات ولاقى نجاحا صخمًا.

وأشار في تصريحات إعلامية، إلى أن الفكرة لا تزال في مرحلة الاكتمال قبل الشروع فى تنفيذها.

وأوضح أشرف عبد الباقي، أنه لا يعرف حتى الآن متى ستخرج الفكرة للنور .

يشار  إلى أن اشرف عبد الباقي يقدم حالياً مسرحية "صباحية مباركة" ويشاركه فيها علي ربيع، أحمد سلطان سليمان، حسام داغر، أوس أوس، وآخرون من شباب ورشة الفنان أشرف عبد الباقي.

وقرر إعادة تقديم عرض مسرحيته "كلها غلط"، بعد فترة توقف قصيرة ، والتى تعرض على مسرح نجيب الريحانى بوسط القاهرة، وهى رواية كوميدية إنجليزية .

"مسرحية كلها غلط" هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ الفنان آشرف عبدالباقي حقوقها الأدبية وقام بترجمتها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.

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