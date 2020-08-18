تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط لاستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم ن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالنادي الكتالوني في الأشهر الماضية عقب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة كان على استعداد لدفع 180 مليون يورو مقابل التعاقد مع نيمار دا سيلفا ولكن تفشي فيروس كورونا دفع النادي الكتالوني للعدول عن هذه الفكرة، حيث خسر البارسا حوالي 200 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي برشلونة يعتقدون أن نيمار دا سيلفا سيحل الكثير من المشاكل الفنية التي يطمح بها الفريق الكتالوني ولذلك فهم مستعدون لتقديم عرض جديد لباريس سان جيرمان للانقضاض على خدمات النجم البرازيلي.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيعرض على باريس سان جيرمان 60 مليون يورو بالإضافة إلى أنطوان جريزمان وذلك مقابل التعاقد مع نيمار دا سيلفا في الصيف الحالي.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تلقى خسارة مذلة على يد بايرن ميونخ يوم بثمانية أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تلك الخسارة ساهمت في إقالة كيكي سيتيين من تدريب برشلونة وربما سيأتي الدور على أسماء أخرى بما فيها جوسيب ماريا بارتوميو الذي يُفكر في الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.



