محمد عبدالسلام يتمسك بالبقاء مع الزمالك

يتمسك محمد عبد السلام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالبقاء مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة بعد انتشار أنباء رحيله عن الفريق وسط الكثير من العروض.





وتلقى عبد السلام العديد من العروض للتعاقد معه في الصيف، وآخرها عرض من الإسماعيلي





وذلك بعدما انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى وجود رغبة لدى محمد عبد السلام في الرحيل عن نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ورفض عبدالسلام جميع العروض المقدمة له في الفترة الماضية، وأكد على الاستمرار مع نادي الزمالك ولا ينوي الرحيل عن الأبيض قبل انتهاء عقده.





وفي سياق متصل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق المرات الجماعية للفريق.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نادي مصر اليوم الثلاثاء في الجولة العشرين من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.



