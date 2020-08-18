العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها في بورسعيد

لقيت سيدة في بداية العقد الخامس من عمرها، مصرعها شنقًا داخل منزلها بنطاق الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد، وذلك في ظروف غامضة.





كانت إشارة وصلت للدكتور عادل تعيلب، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، بوصول سيدة تبلغ من العمر 41 عام إلي مستشفى الزهور بمعرفة سيارة الإسعاف جثة هامدة، بادعاء أنها وجدت متوفية داخل المنزل بمنطقة مساكن الحى الإماراتي .





وقد ورد بلاغ لمرفق الإسعاف عن طريق الأهالي ، بوجود حالة إغماء، وعندما توجهت السيارة لمناظرة الحالة تبين أنها متوفية وتم واستدعاء الشرطة.





وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين خلال المعاينة وجود علامات حول العنق، واستقبلت المستشفى المذكورة ( رشا. ح. ال) جثة هامدة بعدما تم العثور عليه متوفيا بالمنزل في ظروف غامضة وحول عنقها آثار شنق حول العنق.



