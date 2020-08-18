العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها في بورسعيد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:03 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عزام
Advertisements
لقيت سيدة في بداية العقد الخامس من عمرها، مصرعها شنقًا داخل منزلها بنطاق الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد، وذلك في ظروف غامضة. 

كانت إشارة وصلت للدكتور عادل تعيلب، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، بوصول سيدة تبلغ من العمر 41 عام إلي مستشفى الزهور بمعرفة سيارة الإسعاف جثة هامدة، بادعاء أنها وجدت متوفية داخل المنزل بمنطقة مساكن الحى الإماراتي

وقد ورد بلاغ لمرفق الإسعاف عن طريق الأهالي، بوجود حالة إغماء، وعندما توجهت السيارة لمناظرة الحالة تبين أنها متوفية وتم واستدعاء الشرطة. 

وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين خلال المعاينة وجود علامات حول العنق، واستقبلت المستشفى المذكورة ( رشا. ح. ال) جثة هامدة بعدما تم العثور عليه متوفيا بالمنزل في ظروف غامضة وحول عنقها آثار شنق حول العنق. 

وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي للوقوف على ملابسات الواقعة لتحديد أسباب الوفاة من حيث الانتحار أو وجود شبهة جنائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بورسعيد بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على عرض برشلونة الأخير لضم نيمار

منذ أقل من ساعتين

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 16 ساعة

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 15 ساعة

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 6 ساعات

"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمساكن فاطمة الزهراء ببورسعيد

مصرع شاب شنقا داخل منزله في بورسعيد

"معلق في حبل".. العثور على شاب مشنوقا داخل منزله في بورسعيد

انتحار طفلة شنقًا في ظروف غامضة بالبحيرة

العثور على جثة طفل مشنوقا في ظروف غامضة ببورسعيد

العثور على جثة شاب مشنوقاً داخل منزله في بورسعيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:03 ص

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

12:41 ص

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية