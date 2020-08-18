عادل عبد الرحمن: رمضان صبحي لن يلعب في مصر

كشف عادل عبدالرحمن لاعب الأهلي السابق، عن وجهة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، المقبلة، بعدما أبلغ اللاعب إدارة الأحمر برغبته في الانتقال إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارته في شهر يونيو الماضي.





شدد عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق، على أن رمضان صبحي ، لن يلعب في صفوف أي فريق مصري خلال الفترة المقبلة.





وأكد عادل عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق: "على مسؤوليتي رمضان صبحي لن يلعب في مصر".





وأشار إلى أن مضان سوف ينتقل إلى الدوري الإسباني أو سيستمر في صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، مختتما، "هذا الحديث على مسؤوليتي".



