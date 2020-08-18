وزير التعليم العالي: أزمة كورونا ستستمر معنا إلى شهور وقد تصل لعام (فيديو)









وكشف وزير التعليم العالي، حقيقة بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر، قائلًا: "ما يحدث حاليًا ليس له علاقة بالموجة الثانية لفيروس كورونا، معلقًا: "كل ما تراخينا في الإجراءات الوقائية كل ما الأعداد زادت".



وتابع "مرينا بمرحلة ذروة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن المواطنين اكتسبوا وعيًا بأهمية النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.



وأضاف أنه تم التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي، متابعًا: "أصبحنا أكثر احترافية في التعامل معها"، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور مع تغيير حالة الجو.



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تقود أزمة فيروس كورونا بشكل مؤسسي، ويتم إدارة الأزمة بشكل دوري مع رئيس مجلس الوزراء، متابعًا: "نعمل مع وزارة الصحة والأجهزة المعنية بالتعامل مع الطبي".وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "قررنا الإبقاء على القوة الضاربة في المستشفيات الجامعية؛ للاستمرار في متابعة مستجدات أزمة كورونا بعد عيد الأضحى وفي فترة الصيف، وبعد أسبوعين سيتم اتخاذ قرارات جديدة بناءً على الموقف".وأشار إلى أن بعض المستشفيات الجامعية بها حالتين وثلاث حالات فقط لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون كل مستشفى مؤهلة للتعامل مع كورونا، مع فتح غرف العمليات وعلاج الأمراض الأخرى.وأوضح وزير التعليم العالي، أن أزمة فيروس كورونا ستستمر معنا إلى شهور وقد تصل إلى عام، والتعامل معه كشكل موسمي لأمراض الجهاز التنفسي.وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أنه سيتم تدريب الأطباء ونقل الخبرات من مستشفيات العزل لباقي الأطباء، وأنه سيتم توثيق كل ما تم خلال الفترة الماضية بشأن كورونا، والتعامل مع المرضى، متابعًا: "الفترة الماضية أهلتنا للتعامل باحترافية مع أي مستجدات لفيروس كورونا".