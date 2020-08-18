وزير التعليم العالي: أزمة كورونا ستستمر معنا إلى شهور وقد تصل لعام (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تقود أزمة فيروس كورونا بشكل مؤسسي، ويتم إدارة الأزمة بشكل دوري مع رئيس مجلس الوزراء، متابعًا: "نعمل مع وزارة الصحة والأجهزة المعنية بالتعامل مع الطبي".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "قررنا الإبقاء على القوة الضاربة في المستشفيات الجامعية؛ للاستمرار في متابعة مستجدات أزمة كورونا بعد عيد الأضحى وفي فترة الصيف، وبعد أسبوعين سيتم اتخاذ قرارات جديدة بناءً على الموقف".

وأشار إلى أن بعض المستشفيات الجامعية بها حالتين وثلاث حالات فقط لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون كل مستشفى مؤهلة للتعامل مع كورونا، مع فتح غرف العمليات وعلاج الأمراض الأخرى.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن أزمة فيروس كورونا ستستمر معنا إلى شهور وقد تصل إلى عام، والتعامل معه كشكل موسمي لأمراض الجهاز التنفسي.

وذكر الدكتور خالد عبد الغفار، أنه سيتم تدريب الأطباء ونقل الخبرات من مستشفيات العزل لباقي الأطباء، وأنه سيتم توثيق كل ما تم خلال الفترة الماضية بشأن كورونا، والتعامل مع المرضى، متابعًا: "الفترة الماضية أهلتنا للتعامل باحترافية مع أي مستجدات لفيروس كورونا".

 

وكشف وزير التعليم العالي، حقيقة بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر، قائلًا: "ما يحدث حاليًا ليس له علاقة بالموجة الثانية لفيروس كورونا، معلقًا: "كل ما تراخينا في الإجراءات الوقائية كل ما الأعداد زادت".

وتابع "مرينا بمرحلة ذروة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن المواطنين اكتسبوا وعيًا بأهمية النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.

وأضاف أنه تم التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي، متابعًا: "أصبحنا أكثر احترافية في التعامل معها"، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور مع تغيير حالة الجو.

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لكورونا: هذا هو الحل النهائي للفيروس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أزارو يرفض طلب الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة في عقد علي معلول مع الأهلي بشأن الشرط الجزائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي ومدة غياب صادمة للأهلي

منذ 38 دقيقة

حرب ثلاثية على ليونيل ميسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 20 ساعة

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 10 ساعة

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 9 ساعات

الإصابات تغزو الأهلي قبل مباراة القمة ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

منذ 19 دقيقة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

حرب ثلاثية على ليونيل ميسي

مفاجأة.. صفقات برشلونة سر بقاء أبيدال

09:49 ص

مجرزة كبرى في برشلونة.. تعرف على الراحلين

08:02 ص

عاجل.. إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي ومدة غياب صادمة للأهلي

09:30 ص

عاجل.. حريق هائل في شارع المعز لدين الله بالقاهرة (فيديو)

04:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية