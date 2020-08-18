ميدو يكشف مفاجأة عن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:35 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
امل الحلفاوي
Advertisements
أوضح أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، موقف نادي بيراميدز من صفقة رمضان صبحي بعد تصريحات المدير التنفيذي لنادي هدرسفيلد أمس الأحد بضعف العرض المالي المقدم من إدارة الفريق السماوي.

وأكد ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "أوضة لبس"المذاع عبر فضائية النهار، "بيراميدز لم يحسم صفقة رمضان صبحي مطلقا، هناك توقيع من اللاعب، ولكن العرض المقدم من جانب النادي تم رفضه من إدارة نادي هدرسفيلد الانجليزي".

وأضاف، "رمضان صبحي وقع لنادي بيراميدز في وجود علي صقر وكيله، والعرض الذي قدمه ممدوح عيد وشركائه بعيد كل البعد عن مطالب إدارة نادي هدرسفيلد، والعقد الذي وقع عليه اللاعب ليس له قيمة في حال عدم إتمام الصفقة بشكل رسمي".

وواصل، " رمضان صبحي غاضبا من إدارة النادي الأهلي، بسبب شراء طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا، وكانت رغبته هي إنهاء صفقته مع نادي هدرسفيلد ووضع هذه الأموال في إتمام في عملية تعاقده مع القلعة الحمراء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رمضان صبحي رمضان صبحي بيراميدز الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ حوالي 5 ساعات

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

"التموين" تعلن عن وزن جديد لرغيف الخبز المدعم

منذ حوالي 11 ساعة

"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"

منذ أقل من ساعتين

سواريز ينفصل عن ميسي.. تعرف على وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 10 ساعات

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يعرض كل نجومه للبيع باستثناء 4 لاعبين فقط

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

ميدو يكشف خطأ الأهلي في إدارة ملف التعاقد مع رمضان صبحي

ميدو: رمضان صبحي وقع لبيراميدز.. واللاعب لم يخطيء في حق الأهلي

شاهد.. أحمد موسى: "رمضان صبحي ساب الأهلي اللي عمله تمن وقيمة"

أحمد موسى يفتح النار على رمضان صبحي ويوجه طلب للأهلي (فيديو)

تامر أمين يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد موقف رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

12:41 ص

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

11:53 م

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

02:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية