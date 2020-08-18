شاهد.. أشرف عبد الباقي يعلق على شائعة وفاته (صورة)

















يتعرض الكثير من النجوم والفنانين من حين لآخر لشائعة وفاتهم وهذا ما يسبب الازعاج والضيق لكثير منهم.وعلق أشرف عبدالباقي، خلال لقائه في برنامج "It's Showtime" المذاع على قناة "سي بي سي" على شائعات وفاته قبل فترة بسخرية قائلًا :من فترة قريبة قريت خبر عني بيقول وفاة (أشرف عبدالباقي).. دخلت عزيت وقولت ده كان راجل كويس!".يشار إلى أن اشرف عبدالباقي يشارك حالياً في مسرحية "صباحية مباركة" بجانب كل من علي ربيع، أحمد سلطان سليمان، حسام داغر، أوس أوس، وآخرون من شباب ورشة الفنان أشرف عبد الباقي.يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى، قد قرر إعادة تقديم عرض مسرحيته "كلها غلط"، بعد فترة توقف قصيرة ، والتى تعرض على مسرح نجيب الريحانى بوسط القاهرة، وهى رواية كوميدية إنجليزية .و"مسرحية كلها غلط " هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ الفنان آشرف عبدالباقي حقوقها الأدبية وقام بترجمتها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.