نجم الأهلي السابق: عدم ثبات تشكيل الأهلي يهدد بفقدان الانسجام بين اللاعبين

قال رمضان السيد نجم الأهلي السابق أن عدم ثبات تشكيل الأهلي يهدد بفقدان الإنسجام بين اللاعبين في كل المباريات.





وأضاف نجم الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن أسوان شكل خطورة كبيرة على الأهلي في مباراة اليوم وكاد أن يسجل التعادل .





وتابع آداء الاهلي سيشكل خطر كبير على الفريق في مباراة إفريقيا لغياب فورمة اللاعبين خاصة بعد فترة الغياب الكبيرة بسبب كورونا.





ويذكر أن الأهلي حقق الفوز على فريق أسوان ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف دون رد.











