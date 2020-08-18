الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.


طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

,قال محمود شاهين مدير مركز التحليلات والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن الطقس في حالة مستقرة هذه الفترة، مع مستويات رطوبة عالية خلال الفترات الماضية.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد جاد والإعلامية رشا مجدي في برنامج “صباح البلد” المذاع على شاشة “صدى البلد”، أن الأيام متقاربة للغاية من حيث تمتد الشبورة المائية في الصباح الباكر وتحسن الرؤية عند الساعة الثامنة صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة تدريجيا ترتفع درجات الحرارة وهو أمر طبيعي لشهر أغسطس.

وأضاف شاهين أن فصل الصيف يفصلنا عن نهايته بنحو شهر، وخلال هذه الفترة ستكون مستويات الرطوبة مرتفعة ودرجات الحرارة حول المعدلات العادية خلال الـ 6 أيام القادمة، ولا يتوقع أن تكون هناك موجات في شمال القاهرة وشمال البلاد ودرجات حرارة تقترب من معدلاتها الطبيعية وقد نشعر بتحسن نسبي خلال النصف الثاني من الأسبوع الذي بدءا من يوم الثلاثاء المقبل نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الهواء العلوية مما يرفع كميات الرطوبة على سطح الأرض ويظهر على شكل غيوم على السواحل الشمالية وسماء القاهرة، مما يقلل من مستويات الرطوبة في المناطق الشمالية.

وأوضح شاهين أن يومي الثلاثاء والأربعاء سيكونان الأكثر انخفاضًا بدرجات الحرارة عن باقي أيام الأسبوع، وسترتفع درجة الحرارة مرة أخرى، ابتداء من يوم الخميس، بمعدل درجة واحدة.
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
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