ميدو: سيتم تحويل سمير حلبية إلي لجنة الانضباط

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:14 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
كشف أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك، عن موقف اتحاد الكرة من سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ضد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وتحدث ميدو في برنامج "أوضة لبس" الذي يقدمه نجم الزمالك على قناة النهار، " سمير حلبية سيتم تحويله إلي لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ماصدر منه مؤخرا ضد اللجنة الخماسية ".

وأضاف، "سوف يتم فتح تحقيق غد الأربعاء ضد نادي المصري البورسعيدي ،بعد اتهام اللجنة الخماسية برئاسة محمد سلطان بتزوير الأورق المقدمة لمسحات كورونا وبالتحديد مسحة أحمد مسعود".

وأتم ميدو حديثه، "مؤكدا على أن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي سيواجه أزمة كبرى في حال وجود تزوير في مسحات كورونا وسيكون هناك عقوبات مغلظة على النادي ".



أخبار تهمك

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بشأن كورونا.. تصريح صادم من وزير التعليم العالي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إنييستا يوجه رسالة خاصة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

سواريز ينفصل عن ميسي.. تعرف على وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. لاعب كبير وراء خيانة رمضان صبحي للأهلي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:41 ص

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

11:53 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

11:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية