ميدو: سيتم تحويل سمير حلبية إلي لجنة الانضباط

كشف أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك، عن موقف اتحاد الكرة من سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا ضد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.





وتحدث ميدو في برنامج "أوضة لبس" الذي يقدمه نجم الزمالك على قناة النهار، " سمير حلبية سيتم تحويله إلي لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ماصدر منه مؤخرا ضد اللجنة الخماسية ".





وأضاف، "سوف يتم فتح تحقيق غد الأربعاء ضد نادي المصري البورسعيدي ،بعد اتهام اللجنة الخماسية برئاسة محمد سلطان بتزوير الأورق المقدمة لمسحات كورونا وبالتحديد مسحة أحمد مسعود".





وأتم ميدو حديثه، "مؤكدا على أن مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي سيواجه أزمة كبرى في حال وجود تزوير في مسحات كورونا وسيكون هناك عقوبات مغلظة على النادي ".











