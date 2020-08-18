"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:17 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر
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تصدر هاشتاج "#تركي_هيجيب_سيدك_يارمضان" موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بحوالي 36 ألف تغريدة.

جاء ذلك، على خلفية مداخلة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالأمس على قناة "ون تايم سبورت ٢"، مع المذيع إبراهيم فايق، والذي كشف فيها عن عدم تدخله في أي شأن يخص نادي "بيراميدز"، منذ رحيله، وكشف أيضا تفاصيل رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الى "بيراميدز" وتفضيله عن عرض الأهلي منذ نهاية شهر يوليو الماضي.

وبعد ما أكد آل الشيخ في مداخلته على أنه مازال مستعد أن يدعم الأهلي بصفقات سوبر في حالة طلب جماهير الأهلي.

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن ثقتهم في نوايا المستشار تركي آل الشيخ تجاه النادي الأهلي وأنه كان يسعى لإحداث نقله تاريخية بالنادي على صعيد الصفقات والمشاريع الاستثمارية.

وطالب المغردين في الهاشتاج آل الشيخ بتنفيذ كلمته في المداخلة مؤكدين أن الأهلي يحتاج إلى صفقات سوبر لتعوض رحيل رمضان صبحي وطالب بعض المشاركين في الهاشتاج بان يقوم تركي بإنهاء صفقة موليكا لاعب مازمبي الكونغولي او اللاعب سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقي.
"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"
"هاشتاج" تركي هيجيب سيدك يارمضان يتصدر "تويتر"

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