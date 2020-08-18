أحمد كشري يكشف سبب الهزيمة أمام الأهلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد كشري المدير الفني لنادى أسوان أن خبرة لاعبي النادي الاهلي حسمت اللقاء لصالح الفريق الأحمر وقدمنا مباراة جيدة .

وأضاف كشري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن فريق أسوان خاض لقاء اليوم بغياب 5 لاعبين أساسيين بسبب الإصابات وحاولت الوصول لمرمى الاهلي وقت تاخرنا بهدف .

وتابع كنت طمعان في المباراة ودفعت بكل العناصر من أجل تسجيل الاهداف لأن المباراة عبارة عن ثلاث نقاط والفريق صمد امام الأهلي لآخر دقائق المباراة 

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز بثلاث أهداف دون رد على أسوان ضمن مباريات الدوري المصري.



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