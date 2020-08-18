بعد إلغاء قضية النفقة.. لينا أحمد الفيشاوي مع والدتها







ونشرت لينا، صور لها بجانب والدتها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وعلقت على الصورة قائلة: "في الخارج مع هند الحناوي صخرتي وعالمي، لم يكن هناك وقت أشك فيه في نواياك تجاهي أو تجاه أي شخص آخر... أنا أكثر من محظوظ أن يكون لدي ملاك مثلك.. قلب من ذهب وعقل فولاذي، أنا معجب دائمًا بقوتك".



وكان الفنان أحمد الفيشاوي، كشف عن إلغاء قضية النفقة قائلا: "النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر.













تستمتع لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، باوقاتها مع ولدتها هند الحناوي، رغم الحكم على والدها بقضية النفقة.