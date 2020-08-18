بعد إلغاء قضية النفقة.. لينا أحمد الفيشاوي مع والدتها
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:45 ص
أماني سلام
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تستمتع لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، باوقاتها مع ولدتها هند الحناوي، رغم الحكم على والدها بقضية النفقة.
ونشرت لينا، صور لها بجانب والدتها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلقت على الصورة قائلة: "في الخارج مع هند الحناوي صخرتي وعالمي، لم يكن هناك وقت أشك فيه في نواياك تجاهي أو تجاه أي شخص آخر... أنا أكثر من محظوظ أن يكون لدي ملاك مثلك.. قلب من ذهب وعقل فولاذي، أنا معجب دائمًا بقوتك".
وكان الفنان أحمد الفيشاوي، كشف عن إلغاء قضية النفقة قائلا: "النهارده هند الحناوي فشلت أنها تحبسني سنه بمعرفة بنتي لينا.. ده الوقت أني أقولكوا اللي حصل بأختصار.. انا بشوف لينا من وهي عندها ٣ سنين بعد ما المشاكل خلصت بيني وبين مامتها وبالتالي كنت بصرف علي أكلها، شربها، هدومها ومدرستها الكنديه في مصر.