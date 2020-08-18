رئيس اللجنة العلمية لكورونا: هذا هو الحل النهائي للفيروس (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تخوفات مشروطة من بعض دول العالم بشأن لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أنها تخوفات مشروطة ومحمودة.





وأضاف "حسني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أي لقاح في العالم يجب دراسة الفاعلية والأمان عليه.





وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا : "التخوف محمود إذا لم يتم دراسته، ولكن إذا أظهرت الدراسات السريرية والمرحلة الثالثة فاعلية وأمان اللقاح فيجب ألا يكون هناك تخوف".





وأكد، أن اللقاح هو الحل النهائي لأزمة ووباء فيروس كورونا، موضحًا أنه في المرحلة الثالثة من اللقاح يتم تجربة اللقاح على عينات من البشر، ويكونوا من المتطوعين.





وكشف رئيس اللجنة العلمة، عن أن هناك 17 دراسة تتم على قدم وساق وتسابق الزمن من أجل الوصول للمرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن الدراسات تستغرق وقتًا طويلًا للتأكد من الأمان والفاعلية.



