رئيس اللجنة العلمية لكورونا: هذا هو الحل النهائي للفيروس (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك تخوفات مشروطة من بعض دول العالم بشأن لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أنها تخوفات مشروطة ومحمودة.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن أي لقاح في العالم يجب دراسة الفاعلية والأمان عليه.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "التخوف محمود إذا لم يتم دراسته، ولكن إذا أظهرت الدراسات السريرية والمرحلة الثالثة فاعلية وأمان اللقاح فيجب ألا يكون هناك تخوف".

وأكد، أن اللقاح هو الحل النهائي لأزمة ووباء فيروس كورونا، موضحًا أنه في المرحلة الثالثة من اللقاح يتم تجربة اللقاح على عينات من البشر، ويكونوا من المتطوعين.

وكشف رئيس اللجنة العلمة، عن أن هناك 17 دراسة تتم على قدم وساق وتسابق الزمن من أجل الوصول للمرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن الدراسات تستغرق وقتًا طويلًا للتأكد من الأمان والفاعلية.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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