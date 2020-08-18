نجم الأهلي يتلقى عرضا من أوروبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:47 ص
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
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تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، عرضًا رسميًا من نادي ريد ستار الصربي، لضم مدافع الفريق المعار إلى الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الأهلي كان قد أعار محمود الجزار إلى نادي الجونة لمدة 6 أشهر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحولت لجنة التعاقدات الأمر للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لاتخاذ القرار المناسب بعد ترحيب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ببيع اللاعب لعدم الاحتياج له في الموسم الجديد.

وكشف عبدالجابر، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الأهلي أرسل رد رسمي إلى ريد ستار الصربي وطلب مبلغ معين من أجل بيع اللاعب".

وأضاف: "الأهلي أبلغ النادي الصربي بأن اللاعب معار للجونة، ومن الممكن انتقاله إلى ريد ستار بعد نهاية الموسم، لكن المشكلة في التوقيت، خاصة أن الدوري الصربي انطلق بالفعل، والدوري المصري لا زال أمامه شهرين على الأقل".

وتابع: "الأهلي سيرد اليوم، وتحدثت منذ قليل مع أمير توفيق مدير التعاقدات، واللاعب لا زال مرتبطا بعقد مع الجونة حتى نهاية الموسم".

واستقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسى) ومحمد شريف (إنبى) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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