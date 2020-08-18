أستاذ طرق: السكة الحديد انهارت بسبب عدم رفع أسعار التذاكر (فيديو)

قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ الطرق والنقل، إن مصر كان لديها سكة حديد جيدة، ولكن نتيجة عدم تحرك الأسعار أصبح هذا المرفق على وشك الانهيار، فقامت الدولة بالاستثمار في مرفق النقل بشكل عام 1.1 ترليون جنيه من عام 2018 حتى 2024.





وتابع "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية " الأولى "، مساء الاثنين، أن قطاع النقل يمس حياة المواطن اليومية والهدف من مشروعات النقل هو تحقيق تنمية مستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تهدف إلى تحقيق أي أرباح من أنشاء المترو، ولو كانت تريد تحقيق أرباح لما قامت بإنشاء الخط الثالث الذي وصلته تكلفته لـ 97 مليار جنيه، معقبًا: "الفلوس دي مش هنلمها من ثمن التذاكر، ولكن على الأقل نريد جمع مصاريف التشغيل والصيانة".





ولفت إلى أن المترو ما زال وسيلة النقل الأرخص حتى بعد رفع الأسعار، معقبًا: "40 محطة مترو بـ 10 جنيهات".





رفع أسعار تذاكر المترو

هذا، وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أسعار جديدة للتذاكر بأشكال مختلفة، في ظل التطوير الذي يشهده المرفق وكان اخرها افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلي منصور بطول 7.8 كم.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أمس الأحد المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، وذلك في وسط تواجد عدد كبير من المسئولين.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق:





- سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات، وعدد 16 محطة 7 جنيهات، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات، وخاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب اليوم وهي محطات النزهة- هشام بركات- قباء- عمر بن الخطاب- الهايكستب- عدلي منصور.





- للتذكرة أقل من 9 محطات: 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة في محطات الخطين الأول والثاني، لكن لو الرحلة تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون بـ7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.





- للتذكرة من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة: 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات إذا كانت في الخطين الأول والثاني، إذا شملت الرحلة استقلال محطات على الخط الثالث، ستكون التذكرة بقيمة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.





- للتذكرة أكثر من 16 محطة: ستكون بـ10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات إذا كانت الرحلة في الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.





- تطرح تذاكر المنطقة الأولى باللون "الأصفر"، تذكرة المنطقة الثانية باللون "الأخضر"، تذكرة المنطقة الثالثة باللون "الأحمر"، وتذكرة المنطقة الرابعة باللون "الأزرق".





- أسعار تذاكر المترو للفئات المستثناة كما هي، لم تتغير، وتشمل ذوي الإعاقة.



