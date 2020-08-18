أمينة خليل لجمهورها: "متحمسة لعرض فيلم توأم روحي فوق ما تتخيلوا"





أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها لمشاركتها في فيلم "توأم روحي " ، حيث نشرت أمينة البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" .وكتبت: "أنا متحمسة لعرض الفيلم ده فوق ما تتخيلوا.. شكر كبير أوي للرجل أحمد السبكي وكل آل السبكي الذين دعمو هذا الفيلم".وتابعت: "شكر كبير للمخرج الفنان عثمان أبو لبن علي مجهوده ورؤيته وحبه في السينما ، شكراً للفنان المحترم الجميل حسن الرداد والجميله عائشة بن احمد ، شكراً لأي حد اشتغل علي الفيلم بأي شكل".وأنهت حديثها قائله: "من قلبي.. يارب يعجبكم يا أحلي جمهور وتنبسطوا بيه وتفرحولنا.يشار إلى أن "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.وشارك في بطولة مسلسل ''ليه لأ" عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وهم هالة صدقي، محمد الشرنوبي، عمر السعيد، شيرين رضا، مريم الخشت، هاني عادل، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.