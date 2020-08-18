بطاركة الشرق للكاثوليك يحتفلون بعيد نياحة العذراء مريم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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احتفلت كنائس الشرق للكاثوليك بعيد نياحة (رحيل) السيدة العذراء بالنفس والجسد إلي السماء.

وفي فيما يلي عرض لحصاد احتفالات كنائس الشرق الكاثوليك بهذه المناسبة:

الكنيسة القبطية الكاثوليكية:
ترأس مساء يوم السبت الماضي، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلي السماء، وذلك بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة والاحتفال، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي رعاة الكنيسة، والأب القمص بيشوي فوزي راعي كنيسة السيدة العذراء بالقللي والوكيل البطريركي بالقاهرة.

شارك أيضًا الأب الراهب مكسيملين رئيس الرهبنة البندكتية، والأب عمانوئيل صبحي الراهب البندكتي، بالإضافة إلى بعض شمامسة الكلية الإكليريكية، وخورس شمامسة الكنيسة، وبعض الأخوات الراهبات، وشعب الرعية.

الكنيسة الكلدانية:
ترأس يوم السبت الماضي، صاحب الغبطة الجاثليق البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلي السماء، وذلك بكنيسة سيدة الانتقال ببغداد.

شارك غبطته في الصلاة والاحتفال، أصحاب السيادة الآباء الأساقفة المعاونون، وبحضور مقتضب جدًا من الشعب، علمًا بأن هذا القداس هو الأول من نوعه الذي يقام خارج البطريركية منذ جائحة كورونا.

كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك:
ترأس صاحب الغبطة يوسف العبسيّ بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلي السماء، وذلك بكاتدرائيّة سيّدة النياح البطريركيّة – دمشق.

عاون غبطته في الصلاة والاحتفال، صاحب السيادة المتروبوليت نقولا أنتيبا الجزيل الوقار، وبمشاركة كهنة الإيبارشيّة الذين جاؤوا جميعًا للصلاة مع صاحب الغبطة في هذا العيد المقدّس.

الكنيسة المارونية:
ترأس يوم الجمعة الماضي، صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلي السماء، وذلك بكنيسة سيدة قنوبين في المقر البطريركي في الوادي المقدس.

عاون صاحب الغبطة في الصلاة والاحتفال، صاحبا السيادة المطرانان يوحنا علوان وجوزيف نفاع، ولفيف من الآباء الكهنة.

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بوابة الفجر المتروبوليت نقولا القديسة العذراء مريم الفجر

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