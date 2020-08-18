ميدو يعتذر لإبراهيم نور الدين بعد واقعة الزمالك والمقاصة

تقدم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، بالاعتذار للحكم إبراهيم نور الدين، وذلك خلال تصريحات في برنامجه أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار.





جاء ذلك بعدما أكد الحكم الدولي الإنجليزي السابق ديرموت جالاجر أن قرار إبراهيم نور الدين بعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك في مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، كان صحيحا.





وقال ميدو، " أعتذر لإبراهيم نور الدين على الهواء مباشرة، بعدما هاجمته كثيرا، بسبب عدم احتسابه ركلة جزاء للزمالك أمام مصر المقاصة ولكن الحكم الإنجليزي الدولي السابق والذي يمتلك خبرات بالتأكيد أكبر مني أكد أن الكرة طبيعية ولا تستحق احتساب ركلة جزاء للزمالك".





جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز بهدف دون رد أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



