طرح البوستر الدعائي لمسلسل "دانتيل" لسيرين عبد النور ومحمود نصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرحت شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان بوستر مسلسلها الجديد "دانتيل"، والذي يقوم ببطولته الممثلة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ والممثل السوري ​محمود نصر​.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن العمل من المقرر عرضه رغم الظروف المأساوية في بيروت، وذلك يوم الأحد ٢٣ آب/أغسطس المقبل.

المسلسل من إنتاج شركة Eagle Films/ للمنتج جمال سنان، والمخرج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخاق وإنجي القاسم، على أن يعرض بدايةً عبر شاهد VIP.

يشارك في بطولة العمل الممثلون سلوم حداد، سارة أبي كنعان، زينة مكي، نهلة داوود، نيكولا دانيال، وسام فارس وغيرهم.

ويقدم المسلسل قصة اجتماعية مشوّقة تجمع أبطال العمل في دار أزياء عريق باسم (دانتيل). تبدأ الأحداث عشية مرور ٣٥ عاماً على افتتاح المشغل، لتتكشف أسرار وحكايات أبطالنا، ما يقلب الأحداث رأساً على عقب. يتخلل العمل قصص حب وفراق ويطرح لقضايا مثيرة للجدل.

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