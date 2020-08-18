ناجلسمان يستقر على تشكيل لايبزيج لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

استقر الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، على التشكيل المقرر لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





ويلتقي لايبزج مساء اليوم الثلاثاء 18 أغسطس على ملعب "دا لوز" بمدينة لشبونة، أمام باريس سان جيرمان، في نصف نهائي البطولة.





وتشير التقرير إلى أن ناجلسزمان سيدخل المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: بيتير جالوتشي.





خط الدفاع: أنخيلينيو – مارسيل هالسيتينبيرج – دايوت أوباميكانو – لوكاس كولستيرمان.





خط الوسط: كيفين كامبل – كونراد لايمر – مارسيل سابيتزر.





خط الهجوم: كريستوفر نكونو – داني أولمو – يوسف بولسين.





يذكر أن الفائز من تلك المباراة، سيقابل الفائز من لقاء بايرن ميونيخ وأوليمبيك ليون في المباراة النهائية.