سهيلة بن لشهب تتألق بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
شاركت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب محبيها بصورة جديدة لها وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت على هذه الصورة قائلة: لا تحزن على ما فات فإنه لن يعود، ولا تهتم لما هو قادم فإنه لم يأتي بعد، وعليك بالعيش في الحاضر والاستمتاع بكل لحظة من الحياة.

من جانب آخر، كنا قد تواصلنا عبر الفجر الفني من قبل مع سهيلة وذلك للاطمئنان عليها بعد الزلزال الذي شهدته الجزائر وأكدت انها بخير.

يذكر أن سهيلة بن لشهب قد حققت نجاحا كبيرا بكليب جرح كبير واحتفلت منذ فترة قليلة بوصوله لأكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة مستعد للتخلي عن نجم الفريق من أجل نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

كارثة.. ثلاثي برشلونة يُسرب أخبار الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

منذ أقل من ساعتين

وليد أزارو يصدم الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

سواريز ينفصل عن ميسي.. تعرف على وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

إنييستا يوجه رسالة خاصة إلى برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يُشعل النار في برشلونة: لا أريد هذا المدرب!

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل مثيرة.. لاعب كبير وراء خيانة رمضان صبحي للأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. برشلونة يتخذ قرارا مفاجئا ضد كوتينيو

منذ حوالي 9 ساعات

بشأن كورونا.. تصريح صادم من وزير التعليم العالي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:41 ص

عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

عاجل.. تعرف على أولى صفقات برشلونة تحت قيادة كومان

10:33 م

عاجل.. هاني شاكر يرفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش ويحيل أحمد سعد للتحقيق

11:53 م

كومان يُقدم هدية ثمينة إلى برشلونة

09:12 م

فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

11:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية