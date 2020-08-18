سهيلة بن لشهب تتألق بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب محبيها بصورة جديدة لها وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت على هذه الصورة قائلة: لا تحزن على ما فات فإنه لن يعود، ولا تهتم لما هو قادم فإنه لم يأتي بعد، وعليك بالعيش في الحاضر والاستمتاع بكل لحظة من الحياة.



من جانب آخر، كنا قد تواصلنا عبر الفجر الفني من قبل مع سهيلة وذلك للاطمئنان عليها بعد الزلزال الذي شهدته الجزائر وأكدت انها بخير.



يذكر أن سهيلة بن لشهب قد حققت نجاحا كبيرا بكليب جرح كبير واحتفلت منذ فترة قليلة بوصوله لأكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.