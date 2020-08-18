بعد شكواه من التنمر.. حمادة صميدة يتعاقد مع السبكي على فيلم "ثانية واحدة"

أعلن الفنان الشاب حمادة صميدة، عن تعاقده مع المنتج محمد السبكي علي فيلم "ثانية واحدة".



نشر صميدة صورة تجمعه بمحمد السبكي عبر حسابه بـ"إنستجرام" كما علق قائلًا: "بسم لله توكلت علي الله ، فيلم ثانية واحدة".



يشارك في بطولة فيلم 'ثانية واحدة' كوكبة من النجوم منهم "مصطفى خاطر ، دينا الشربينى ، دينا محسن "ويزو" ، محمد أسامة "أوس أوس" ، سوسن بدر ، محمود حميدة ، علا رشدي "



والفيل إخراج:أكرم فريد ، وإنتاج: محمد السبك ، وتدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسى كوميدي.





كان صميدة، صرح بأنه حاليا سعيد بعدما رأي تعليقات الجمهور الذي عبر عن تضامنه معه بعد تعليقات التنمر منه مشيرًا إلى أن الغالبية أكدوا ضرورة عدم السخرية من شكله الذي خلقه الله تعالى.



وأضاف خلال لقائه في برنامج مساء "Dmc" أن شكله الذي وهبه الله رزق سهل له مشوار كبير في عالم لأنه وجه مميز,

وأشار إلى أنه انزعج قبل فترة من التعليقات السلبية التي يكتبها له بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه لم يكن يرغب في عمل شو إعلامي، من وراء المنشور الذي يكشف فيه عن تعرضه للتنمر، لافتا إلى أنه إذا كان يقصد ذلك لم يكن ليظهر ضمن قائمة الترند.

يذكر أن أخر أعمال حماده صميدة مشاركته في موسم رمضان 2020 حيث ظهر في عدة مسلسلات منهم"اللعبة ، عمر و دياب ، أتنين في الصندوق". يذكر أن أخر أعمال حماده صميدة مشاركته في موسم رمضان 2020 حيث ظهر في عدة مسلسلات منهم"اللعبة ، عمر و دياب ، أتنين في الصندوق".







