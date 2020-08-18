عادل عبدالرحمن يشير لأزمة قوية داخل الأهلي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أوضح عادل عبد الرحمن نجم الأهلي الأسبق أن هناك هبوط في مستوى لاعبي الفريق الأحمر، فنيا وبدنيا، خلال الفترة الحالية، والذي ظهر بعد عودة النشاط الرياضي.

وأشار عادل عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن فايلر يقوم بعمل تغييرات كثيرة في المباريات الأخيرة، وحتي الآن لم يستقرّ بعد على المُهاجم المناسب ليكون هو الأول للفريق.

وأكد أن الأهلي لديه أزمة في الأجنحة الهجومية والتي تغيب بشكل تام، منذ إصابة حسين الشحات، إضافة إلى غياب كهربا وأيضا رحيل رمضان صبحي وهذا يؤثر سلبا على أداء الأهلي.

وشدد على صعوبة الموقف للأهلي خلال الفترة المقبلة، في حال لم يجد فايلر حلا للجناح الهجومي، مشيرا أنه يجب أن يتم إيجاد حلول سريعة على المستوى الهجومي.

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