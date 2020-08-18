موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على أسوان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:52 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أهداف الأهلي كل من جيرالدو دا كوستا و وليد سليمان و أليو بادجي، في الدقائق 9 و 83 و 94 على الترتيب.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 56، محلقًا وحيدًا في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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