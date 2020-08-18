وزير التعليم العالي يكشف حقيقة بداية الموجة الثانية لكورونا في مصر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، حقيقة بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر، قائلًا: "ما يحدث حاليًا ليس له علاقة بالموجة الثانية لفيروس كورونا، معلقًا: "كل ما تراخينا في الإجراءات الوقائية كل ما الأعداد زادت".





وتابع "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "مرينا بمرحلة ذروة فيروس كورونا"، لافتًا إلى أن المواطنين اكتسبوا وعيًا بأهمية النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي.





وأضاف، أنه تم التعامل مع أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي، متابعًا: "أصبحنا أكثر احترافية في التعامل معها"، مشيرًا إلى أن الفيروسات التنفسية لديها القدرة على التحور مع تغيير حالة الجو.





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.



