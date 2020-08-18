محمد إمام يروج لمسلسله الجديد "الملك"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك النجم محمد رمضان جمهوره مجموعة صور لأفيشات مسلسل "الملك" المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وعلق محمد إمام علي تلك الأفيشات قائلاً: "جزء من أفيشات غير رسمية عملها أحلي جمهور ، بإذن الله مسلسل يليق بجمهور عظيم مثلكم.. الملك رمضان 2021 إن شاء الله ، دعواتكم"..

مسلسل "الملك " إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي .

يذكر أن محمد إمام كان قد تألق من خلال مسلسل هوجان والذي حقق نجاحات كبيرة وحظي بتفاعل جماهيري شديد.

وكانت آخر أعمال محمد إمام فيلم "لص بغداد" وهو من بطولة محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وأمينة خليل وأحمد العوضي وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب.


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