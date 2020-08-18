زاهي حواس: رفضت ركوب "أوباما" الجمل لهذا السبب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:06 ص
زاهي حواس وأوباما
زاهي حواس وأوباما
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن عشق الآثار أمر هام بالنسبة لعلماء الآثار، معقبًا: "عشقت الآثار ولما بتكلم عنها بتكلم من قلبي".

وأضاف "حواس"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة"ON": "بعد خروجي من الوزارة التقيت بكثير من المشاهير.. وميسي وويل سميث طلبا مقابلتي.. هؤلاء أتعامل معهم بصحوبية".

وتابع  وزير الآثار الأسبق: "أوباما حينما جاء إلى الأهرامات خفت من ركوبه الجمل.. وقلت له أنا غالي جدًا محاضراتي في أمريكا غالية جدًا، ومش هشرحلك ببلاش، وأمام شرحي لك بلاش تركب الجمل".

هذا وقال عالم الآثار الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إنه ليس هناك أي دليل على أن "كيا" هي أم الملك توت عنخ آمون، وكيا أيضًا ليست عبرانية، وإنما ميتانية. وأضاف الدكتور عبدالبصير أن أوبرا توت عنخ آمون تشير إلى أن هناك كاهنًا من أتباع آمون أراد قتل الأمير توت عنخ آتون بعد ولاته، لكن الملكة نفرتيتي، بمعاونه أحد النوبيين المخلصين، أنقذت الأمير توت عنخ آتون. 

وذكر علي أبو دشيش خبير الاثار المصرية، إن هناك شخص متخصص في المسالك البولية يقول أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، ولو قرأ كتب الدكتور زاهي حواس المنشورة باللغة الإنجليزية، لعرف الحقيقة، لكنه يذيع أفكار شخص غير متخصص يعيش في لندن، وذلك الشخص هو الذي يذيع أن الملك توت عنخ آمون وغيره من الملوك الفراعنة عبرانيون. 

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