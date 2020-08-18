بشأن كورونا.. تصريح صادم من وزير التعليم العالي (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن أزمة فيروس كورونا ستستمر معنا إلى شهور وقد تصل إلى عام، والتعامل معه كشكل موسمي لأمراض الجهاز التنفسي.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه سيتم تدريب الأطباء ونقل الخبرات من مستشفيات العزل لباقي الأطباء، وأنه سيتم توثيق كل ما تم خلال الفترة الماضية بشأن كورونا، والتعامل مع المرضى.





وتابع وزير التعليم العالي: "الفترة الماضية أهلتنا للتعامل باحترافية مع أي مستجدات لفيروس كورونا".





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.



