عاجل| خاص لـ "الفجر الفني".. أول رد فعل لأحمد سعد بعد إحالته للتحقيق بأوامر"الموسيقيين"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب احمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

وجاء رد الفنان أحمد سعد، عبر تصريح خاص لـ "الفجر الفني"، قائلًا: "عقب التحقيق سأفجر مفاجأه كبيرة جدًا"، فيما  لم يريد الإفصاح عنها الآن.

وقرر المجلس أيضا  مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع الغير مصرح لهم بمزاولة المهنة وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.

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