شاهد.. أحدث ظهور لمحمد عز عبر "إنستجرام"





يحرص الفنان محمد عز، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





واعتمد عز، على إطلالة كاجوال حيث ارتدى بنطلون وتيشيرت أسود، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد عز مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حول حياة البطل أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

ونشر محمد عز عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، ظهر فيها في مكان يبدو أنه صحراء.