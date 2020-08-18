عميد "قصر العيني": قبول 1200 طالب بالكلية هذا العام (فيديو)

قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد طب القصر العيني، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفضت بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، معقبة: "الدنيا هديت بقالها أربع أيام".





وأضافت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الكلية ستركز الفترة المقبلة على مراجعة المناهج وستعيد النظر فيها، خاصة في مكافحة العدوى، وعلوم البكتريا، لأن فكرة وجود فيروسات جديدة مثل كورونا في المستقبل أمر مطروح مجددًا، معقبة: "في نظر شاملة للمناهج الفترة المقبلة حول التركيب الجيني للفيروسات والبكتريا"





وأشارت إلى أن كلية القصر العيني ستقبل ما يقرب من 1200 طالب من طلبة الثانوية العامة، وبعض الطلاب الوافدين، وهذا الرقم ليس كبيرًا، خاصة أن كلية طب القصر العين يوجد بها أكثر من 7500 عضو هيئة تدريس.



