عميد "قصر العيني": قبول 1200 طالب بالكلية هذا العام (فيديو)
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:45 ص
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد طب القصر العيني، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا انخفضت بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، معقبة: "الدنيا هديت بقالها أربع أيام".
وأضافت "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الكلية ستركز الفترة المقبلة على مراجعة المناهج وستعيد النظر فيها، خاصة في مكافحة العدوى، وعلوم البكتريا، لأن فكرة وجود فيروسات جديدة مثل كورونا في المستقبل أمر مطروح مجددًا، معقبة: "في نظر شاملة للمناهج الفترة المقبلة حول التركيب الجيني للفيروسات والبكتريا"
وأشارت إلى أن كلية القصر العيني ستقبل ما يقرب من 1200 طالب من طلبة الثانوية العامة، وبعض الطلاب الوافدين، وهذا الرقم ليس كبيرًا، خاصة أن كلية طب القصر العين يوجد بها أكثر من 7500 عضو هيئة تدريس.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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