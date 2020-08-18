وزير التعليم العالي يكشف آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:45 ص
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
أمنية فوزي
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تقود أزمة فيروس كورونا بشكل مؤسسي، ويتم إدارة الأزمة بشكل دوري مع رئيس مجلس الوزراء، متابعًا: "نعمل مع وزارة الصحة والأجهزة المعنية بالتعامل مع الطبي".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "قررنا الإبقاء على القوة الضاربة في المستشفيات الجامعية؛ للاستمرار في متابعة مستجدات أزمة كورونا بعد عيد الأضحى وفي فترة الصيف، وبعد أسبوعين سيتم اتخاذ قرارات جديدة بناءً على الموقف".

وأشار إلى أن بعض المستشفيات الجامعية بها حالتين وثلاث حالات فقط لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون كل مستشفى مؤهلة للتعامل مع كورونا، مع فتح غرف العمليات وعلاج الأمراض الأخرى.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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