وزير التعليم العالي يكشف آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الدولة تقود أزمة فيروس كورونا بشكل مؤسسي، ويتم إدارة الأزمة بشكل دوري مع رئيس مجلس الوزراء، متابعًا: "نعمل مع وزارة الصحة والأجهزة المعنية بالتعامل مع الطبي".





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"،: "قررنا الإبقاء على القوة الضاربة في المستشفيات الجامعية؛ للاستمرار في متابعة مستجدات أزمة كورونا بعد عيد الأضحى وفي فترة الصيف، وبعد أسبوعين سيتم اتخاذ قرارات جديدة بناءً على الموقف".





وأشار إلى أن بعض المستشفيات الجامعية بها حالتين وثلاث حالات فقط لفيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب أن تكون كل مستشفى مؤهلة للتعامل مع كورونا، مع فتح غرف العمليات وعلاج الأمراض الأخرى.



