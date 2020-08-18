محمد ثروت يلتقط السيلفي مع الجمهور بعد انتهاء عرض "علاء الدين"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد ثروتـ على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من مسرحية علاء الدين، وهو يلتقط السيلفى مع الجمهور.

وعلق قائلًا: "مسرحية علاء الدين ..العرض اللي فات فاجئت الناس برا المسرح واتصورت معاهم سيلفى ..عفريت المصباح".

يذكر أن مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

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