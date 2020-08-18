البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشو
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:20 ص
هالة الشحات
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أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، واصفًا الهجوم بأنه" عملا إرهابيًا جبانًا ".
وأكد السُّلمي في بيان له: "دعم البرلمان العربي التام لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، مقدمًا خالص التعازي لحكومة وبرلمان وشعب الصومال الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وفي وقت سابق، أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم السبت 23 مارس في العاصمة الصومالية مقديشيو والذي استهدف مجمعاً يضم عدداً من مقار الوزارات والمباني الحكومية.
وتقدم أبوالغيط بخالص تعازيه الي الصومال، قيادةً وحكومةً وشعباً، في استشهاد السيد صقر ابراهيم عبد الله، نائب وزير العمل والشئون الاجتماعية، الذي لقي مصرعه جراء هذا العمل الإرهابي الخسيس، والذي أسفر أيضاً عن مقتل خمسة عشر من المسئولين والمواطنين الصوماليين وإصابة عشرات الآخرين بجروح.
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أشاد بسرعة استجابة قوات الأمن الصومالية في تعاملها مع هذا الاعتداء واستعادة السيطرة علي المجمع الحكومي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط جدد بهذه المناسبة تضامنه الكامل مع الحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب وكل ما تتخذه من إجراءات، المدعومة عربياً وافريقياً ودولياً، للقضاء علي التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية وتثبيت دعائم الامن والاستقرار في ربوع البلاد.
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