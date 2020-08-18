البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشو

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، واصفًا الهجوم بأنه" عملا إرهابيًا جبانًا ".





وأكد السُّلمي في بيان له: "دعم البرلمان العربي التام لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، مقدمًا خالص التعازي لحكومة وبرلمان وشعب الصومال الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.



