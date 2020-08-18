كلوب يكشف عن موعد اعتزاله التدريب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ألمح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أنه لا يستبعد التوقف عن التدريب عقب نهاية عقده الحالي مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود يورجن كلوب كتيبة ليفربول منذ عام 2015 وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما قاده هذا العام للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عامًا ويمتد عقده مع الحمر حتى 2024.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سبورت باذر العالمية:" سأغيب لمدة عام وبعدها أسأل نفسي عما إذا كنت أفتقد كرة القدم. وإن لم أكن كذلك، ستكون هذه هي نهاية مسيرة يورجن كلوب كمدير فني".

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً:"نحن لا ندافع عن أي ألقاب وإنما نرغب في التتويج بألقاب جديدة، لقد بدأنا الفوز للتو والفريق بأكمله يتطلع إلى الموسم الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل ويرغب في تقديم ما هو أفضل، نرغب في ملاحقة منافسينا وملاحقة الكرة في كل أنحاء الملعب، نود أن نكون فريقا مزعجا حقا ولا نمنح منافسينا أي فرصة للمرح".

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