بفيديو مؤثر.. محمد رجب يحيي ذكرى وفاة والدته









المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز.







أحيا النجم محمد رجب ذكرى، وفاة والدته ، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيلها بمقط فيديو مؤثر.ونشر رجب الفيديوعبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب: "الله يرحمك ويغفرلك يا أمي.. وحشتيني".كانت أخر أعمال محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير"، ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.