"كل واحد وأحزانه".. رسالة غامضة من عبير صبري تثير حيرة جمهورها (صورة)









المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانه عهد" في اللحظات الأخيرة.













وجهت الفنانة عبير صبري، رسالة لجمهورها من خلال حسابها عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".ونشرت عبير، صورة جديدة لها من داخل سيارتها "وكتبت عليها" "كل واحد وأحزانه بقى حتى لو ابتسم" فيما كانت تبدو حزينة بعض الشيء وهو ما جعل جمهورها يتسائل عن فحوى رسالتها.في سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة عبير صبري، مسلسل" خيانة عهد "مع النجمة يسرا، الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.ومسلسل "خيانه عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.