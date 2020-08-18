أول تعليق لـ"نجدة الطفل" على جريمة قتل بشعة بالفيوم (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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علق صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، على واقعة اغتصاب وقتل طفل الفيوم "يوسف"، قائلًا: "نحن أمام حدث نتيجة سوء تربية ولا توجد متابعة من الأسرة للطفل الجاني"، مشيرا إلى أن الأطفال يشاهدون أفلام أو مواقف عنف ويقومون بتجربتها.

وقال "صبري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين إن "المتهم الجاني سنه 16 سنة، وبالتالي لا يحكم عليه بالإعدام او السجن المؤبد.

ونوه المنسق العام لخط نجدة الطفل إلى أن العقوبة التي تنظر الجاني "هتك عرض"، ولن تقل عن 7 سنوات، معقبا: "جريمة صادمة.. ولكن نتعامل وفقا للقانون".

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس طفلٍ، احتياطيًّا، لهتكه عرض آخر وقتله داخل دورة مياه بالفيوم.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان الطفل المجني عليه -البالغ من العمر 5 سنوات- ملقى بإحدى دورات مياه "الوحدة الصحية" ناحية شكشوك، مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم.

وانتقلت النيابة لمناظرة جثة الطفل، وتبينت به إصابات في الرقبة والبطن.

وأمرت بانتداب "الطبيب الشرعي"؛ لإجراء الصفة التشريحية عليه؛ بيانًا لسبب وفاته، وكيفية حدوثها.

وأورد "مفتش الصحة" في تقريره، تبينه من توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، وجود آثار به للاختناق تحت الماء، واتساع فتحة الشرج عن المعدل الطبيعي. 

وبسؤال "النيابة العامة" والدَي المجني عليه؛ شهدا بتغيب نجلهما صباح يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري، أثناء تواجده معهما في سوق "ناحية شكشوك" بعد أن طلب منهما الذهاب لشراء الحلوى، فبحثا والأهالي عنه حتى عثروا على جثمانه.

وطلبت "النيابة العامة" تحريات المباحث حول الواقعة؛ فأسفرت عن استدراج المتهم- البالغ من العمر 15 عامًا- للطفلَ المجنيَ عليه، من السوق، إلى دورة المياه التي عُثر فيها على جثمانه، وحاول التعدي عليه جنسيًّا، ولمقاومة المجني عليه له؛ قتله، خشية افتضاح أمره.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، نفاذًا لأمر "النيابة العامة"، باستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة باستدراجه المجني عليه إلى دورة المياه، ومحاولته هتك عرضه بالقوة، ولمقاومة المجني عليه له؛ تعدى عليه بالضرب، ثم حاول موالاة هتك عرضه، ولملاحظته غلق المجني عليه باب دورة المياه آنذاك؛ دفعه عنوة فارتطم بالمجني عليه، وسقط الأخير بدلو مملوء بالمياه ففارق الحياة، وأقرَّ المتهم بملكيته نعل خفيف (شبشب) عثرت عليه "النيابة العامة" بمسرح الجريمة. 

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