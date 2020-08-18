الأهلي راحة من التدريبات غدا
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:16 ص
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة غدا من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك.
قرار المدرب السويسري بمنح لاعبيه راحة من التدريبات من أجل منحهم قسطًا من الراحة قبل العودة لاستكمال مشاركاته في المباريات.
وحقق الأهلي الفوز على أسوان اليوم بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.