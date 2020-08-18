أول تعليق لـ"أحمد سعد" على قرار إحالته للتحقيق بسبب 100 حساب

قال المطرب أحمد سعد، في أول تعليق له على قرار التحقيق معه من قبل نقابة المهن الموسيقية، إن أغنية 100 حساب تم الانتهاء من تسجيلها، قبل قرار وقف حسن شاكوش بعامين.





وأضاف "سعد"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه احترم قرار مجلس النقابة ولم يطرح الأغنية احتراما لقرار وقف مطربي المهرجانات.





وتابع: "التنازلات موثقة مع شركة الإنتاج قبل عامين، وكان هدفي من هذه الأغنية الارتقاء بمطربي المهرجانات عن طريق الأعمال الفنية الجيدة، لأن الناس حابة المزيكا دي، فأنا حبيت أقدمه ليهم بكلمة لها معنى وقيمة"، موجهًا الشكر إلى الفنان هاني شاكر بعد تخليصه الجاب الكبير بين الفنانين والنقابة وإعادة التواصل بينهما.



