أول تعليق لـ"أحمد سعد" على قرار إحالته للتحقيق بسبب 100 حساب
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:31 ص
Advertisements
قال المطرب أحمد سعد، في أول تعليق له على قرار التحقيق معه من قبل نقابة المهن الموسيقية، إن أغنية 100 حساب تم الانتهاء من تسجيلها، قبل قرار وقف حسن شاكوش بعامين.
وأضاف "سعد"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه احترم قرار مجلس النقابة ولم يطرح الأغنية احتراما لقرار وقف مطربي المهرجانات.
وتابع: "التنازلات موثقة مع شركة الإنتاج قبل عامين، وكان هدفي من هذه الأغنية الارتقاء بمطربي المهرجانات عن طريق الأعمال الفنية الجيدة، لأن الناس حابة المزيكا دي، فأنا حبيت أقدمه ليهم بكلمة لها معنى وقيمة"، موجهًا الشكر إلى الفنان هاني شاكر بعد تخليصه الجاب الكبير بين الفنانين والنقابة وإعادة التواصل بينهما.
هذا، وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب احمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا