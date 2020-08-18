لقطات تعرض لأول مرة لشقة راغب علامة ومحتوياتها من الداخل بعد تدميرها في انفجار بيروت (صور)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان اللبناني راغب علامة، إنه كان على طريق المطار حين انفجر مرفأ بيروت،  مضيفًا: "كنت أنا وزوجتي على طريق المطار حين حصل الانفجار، وكان ابنه لؤي في الجبل، أما ابني خالد فكان في أحد المطاعم وسط بيروت".

وأضاف في تصريحات صحفية، "حين قيل في البداية إن الانفجار وقع هناك تحديداً، فعشت أكثر من نصف ساعة حالة من الخوف والقلق بسبب انقطاع الاتصالات".

وأشار إلى أنه حين دخل المنزل ورأى آثار الانفجار صليت ركعتين شكرًا لله على سلامته وأسرته.

ووصف راغب علامة من جانبه الطبقة السياسية في لبنان بالاستغلالية ولا تملك لا الحياء ولا الرحمة، وأنها طائفية وغير وطنية",

واعتبر السوبر ستار اللبناني أن الانفجار "جريمة شيطانية".


لقطات تعرض لأول مرة لشقة راغب علامة ومحتوياتها من الداخل بعد تدميرها في انفجار بيروت (صور)
لقطات تعرض لأول مرة لشقة راغب علامة ومحتوياتها من الداخل بعد تدميرها في انفجار بيروت (صور)
لقطات تعرض لأول مرة لشقة راغب علامة ومحتوياتها من الداخل بعد تدميرها في انفجار بيروت (صور)
لقطات تعرض لأول مرة لشقة راغب علامة ومحتوياتها من الداخل بعد تدميرها في انفجار بيروت (صور)
لقطات تعرض لأول مرة لشقة راغب علامة ومحتوياتها من الداخل بعد تدميرها في انفجار بيروت (صور)
لقطات تعرض لأول مرة لشقة راغب علامة ومحتوياتها من الداخل بعد تدميرها في انفجار بيروت (صور)

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