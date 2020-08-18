نجم لايبزيج خليفة راموس في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يطمح في التعاقد مع الفرنسي دايوت أوباميكانو نجم دفاع لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا لعب دورًا هامًا في بلوغ لايبزيج للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على أتلتيكو مدريد الإسباني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المسئولين في ريال مدريد يرون أنّ أوباميكانو هو اللاعب الذي يُمكنه أنّ يعوض سيرجيو راموس قائد الملكي في خط الدفاع.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس يقترب من نهاية مسيرته في الملاعب، حيث يبلغ قائد ريال مدريد من العمر 34 عامًا وسيعتزل كرة القدم في غضون موسمين أو ثلاثة مواسم.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنّه على الرغم من إعجاب مسئولي ريال مدريد بأوباميكانو فإن النادي الملكي لا يُخطط للتعاقد مع المدافع الفرنسي في الموسم المقبل بسبب الأزمة المالية التي أثرت على النادي الناجمة من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن أوباميكانو شارك في الموسم المنصرم حتى الآن في 37 مُباراة مع لايبزيج في مُختلف البطولات وصنع هدفين، كما أنّ لايبزيج أعلن قبل أسبوعين تجديد عقد أوباميانكو لثلاث مواسم إضافية حتى عام 2023.



