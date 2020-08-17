فايلر في ورطة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الزمالك في القمة

يعاني المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من أزمات فنية، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك المقررة يوم 22 أغسطس الجارى بالدوري المصري.





ويغيب عن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رمضان صبحى الذى تمسك بالرحيل عن القلعة الحمراء بعد إنتهاء إعارتة رسميا مع القلعة الحمراء.





ويفقد الفريق خدمات حسين الشحات بسبب الإصابة بعدما أجرى عملية الفتاق والتي تحتاج لوقت لكي يتعافى ويعود مجددا للمشاركة في المباريات.





ويفقد فايلر في الخط الأمامي محمود كهربا بداعي الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك الغريم التقليدي.





كما تحوم شكوك كبيرة حول مشاركة الثلاثي محمود متولي وأحمد الشيخ وجيرالدو بعد الإصابات المختلفة مساء اليوم امام أسوان بالدوري باللقاء الذي حسمه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.





من جانبه يبحث المدرب السويسري رنيه فايلر، عن بدائل فنية وخططية للغيابات بالشكل الذى يحافظ على ثبات الفريق خلال لقاء القمة المقبل ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



