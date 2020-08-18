"اتحاد الصناعات": مصر تعاملت مع جائحة فيروس كورونا بحكمة (فيديو)

قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر تعاملت مع جائحة فيروس كورونا بحكمة ولذلك لم يتأثر الاقتصاد كثيرا، مشيرا إلى أن هناك عددا من القطاعات لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا.





وأضاف "السويدى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج" 90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" اليوم الإثنين، أن قطاعي الزراعة والصناعة لم يتوقفا رغم الجائحة، وإذا قمنا بمقارنة معدل البطالة بمصر بنسبة لدول أخرى نجد أن بلادنا لم تتأثر كثيرا.





وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أنهم يقوموا بإجراء دراسات لخفض أسعار الطاقة للمصانع والشركات لتشجيعها على الإنتاج، وكذلك لخلق فرص عمل وتشجيع المنتج المحلى.



