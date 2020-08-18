"اتحاد الصناعات": مصر تعاملت مع جائحة فيروس كورونا بحكمة (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:48 ص
محمد زكي السويدي
محمد زكي السويدي
داليا الحسين
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قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن مصر تعاملت مع جائحة فيروس كورونا بحكمة ولذلك لم يتأثر الاقتصاد كثيرا، مشيرا إلى أن هناك عددا من القطاعات لم تتوقف في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "السويدى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج" 90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور" اليوم الإثنين، أن قطاعي الزراعة والصناعة لم يتوقفا رغم الجائحة، وإذا قمنا بمقارنة معدل البطالة بمصر بنسبة لدول أخرى نجد أن بلادنا لم تتأثر كثيرا.

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أنهم يقوموا بإجراء دراسات لخفض أسعار الطاقة للمصانع والشركات لتشجيعها على الإنتاج، وكذلك لخلق فرص عمل وتشجيع المنتج المحلى.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، خروج 908 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 60651 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 96590 حالة من ضمنهم 60651 حالة تم شفاؤها، و5173 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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